La Ferrari SF-23 è la nuova monoposto della Scuderia Ferrari per la stagione 2023 di Formula 1. La macchina è stata sviluppata per migliorare le prestazioni della squadra rispetto alla stagione precedente e per competere con i team di vertice.



La SF-23 presenta una serie di miglioramenti aerodinamici, con un nuovo muso e un nuovo alettone anteriore per migliorare la deportanza e ridurre la resistenza all'aria. Anche la zona del fondo della vettura è stata ridisegnata per aumentare la downforce, mentre il profilo delle sospensioni è stato modificato per migliorare la stabilità e la guidabilità.