Ecoincentivi, i dieci SUV compatti più venduti a settembre 2020

Tutto sommato, gli incentivi statali stanno funzionando. Magari non nella misura con la quale si credeva inizialmente, ma le vendite di auto nel nostro Paese stanno via via tornando ai livelli dello scorso anno. Anzi, in un confronto anno su anno addirittura migliorano: nel mese di settembre 2020 sono state vendute più auto rispetto al mese di settembre 2019 (quando la pandemia e la crisi economica erano ancora lontane). E, ovviamente, il segmento dei SUV compatti ne risente positivamente: rispetto a un anno fa cresce dell’11% circa e, con un totale di 56 mila modelli venduti, vede crescere la propria fetta di mercato.