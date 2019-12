De Tomaso presenta la Moderna Macchina del Tempo

Si festeggia quest'anno il 60esimo anniversario di De Tomaso e per l’occasione la famosa Casa è orgogliosa di annunciare il lancio del nuovo progetto, formalmente chiamato P72, si tratta tra l’altro di un omaggio alla P70 originale. Norman Choi, di De Tomaso, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il lancio di questa vettura esclusiva. Abbiamo dedicato numerosi giorni e notti allo sviluppo di un'auto in grado di tornare a far rivivere la sua antenata. La P72 evoca lo spirito di Alejandro de Tomaso, l’identità del brand e le epoche che questa vettura rappresenta”.