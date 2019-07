Dacia Sandero si rinnova e resta low-cost

Dopo la Dacia Sandero Stepway, arriva la Streetway che punta a conquistare nuovi clienti grazie a una sorta di rilancio del concetto di low-cost, all'origine del suo decennale successo.



Sono previste due versioni, Comfort e Access, mentre anche per la Stepway, che conserva il suo look da crossover, debutta quest'ultimo equipaggiamento, più economico. Obiettivo del marchio, entrare nella Top 3 nel segmento per vendite a privati nel 2019 (dal quinto posto europeo del 2018).



La nuova Streetway sarà disponibile con il motore a benzina 1.0 SCe o il turbodiesel 1.5 Blue dCi, entrambi da 75 cavalli, mentre per la bifuel benzina/Gpl è previsto il piccolo turbo 0.9 Tce da 90 CV.



Rispetto alla gamma precedente, la Streetway consentirà di "risparmiare" 500 euro: in sostanza il prezzo di attacco resta di 7.450 euro per la Access, ma l'equipaggiamento migliorato equivale a circa 500 euro di valore in più, meglio quantificabili sulla Comfort, da 9.200 euro.