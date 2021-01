Dacia svela Bigster, il SUV del futuro

Dacia svela la sua strategia per i prossimi cinque anni, con la creazione della Business Unit Dacia-Lada, potrà incrementare la sua efficacia e competitività e spingersi ancora oltre in termini di mercati e prodotti, soprattutto nel segmento C. Bigster Concept fa presagire l’apertura della gamma Dacia verso nuovi orizzonti.