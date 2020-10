Cupra Formentor, si accendono le luci sul nuovo SUV spagnolo

Cupra sta iniziando la produzione del nuovo SUV Formentor, si tratta del primo veicolo progettato in modo univoco per il marchio, pronto per arrivare sul mercato la prossima settimana nella sua versione da 310 CV. Sarà caratterizzato da un'ampia gamma fino a sette motori, comprese le versioni ibride plug-in a partire dal prossimo anno. In totale, la realizzazione del primo modello esclusivo Cupra richiede la partecipazione di 3.000 lavoratori sulla linea 2 dello stabilimento, suddivisa in tre turni. La produzione iniziale del Formentor inizierà con 160 unità al giorno.