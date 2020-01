I crossover più venduti in Italia a dicembre 2019

Il 2019, per il settore dei crossover, si chiude un po' come era iniziato: con i dati di vendita in crescita rispetto a un anno prima. Nonostante il settore automotive non possa brindare a un ottimo 2019, infatti, il segmento dei SUV compatti fa registrare un anno da incorniciare: quasi 650 mila auto vendute in 12 mesi, con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente, e una quota di mercato del 33,5%. E non fa ovviamente eccezione il mese di dicembre, nel corso del quale si sono registrate 50 mila vetture vendute (+25% rispetto a dicembre 2018), equivalenti al 35,5% del totale del settore automotive italiano. Insomma, la rincorsa per scalzare le berline dal ruolo di auto preferite dagli italiani sembra essere partita.