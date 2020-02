Cristiano Ronaldo riceve in regalo il fuoristrada più potente al mondo

Cristiano Ronaldo ha compiuto gli anni mercoledì 5 febbraio. L'attaccante portoghese della Juve ha festeggiato il suo trentacinquesimo compleanno e la sua fidanzata, Georgina, gli ha organizzato una festa a sorpresa.



Come dimostra il video pubblicato dalla stessa Georgina su Instagram, il calciatore è stato accolto dai festeggiamenti degli amici all'esterno di un noto ristorante del centro di Torino. Fuori dal locale come regalo un mega fuoristrada con un enorme fiocca rosa che andrà ad arricchire il suo garage di auto di lusso.



Si tratta di un esclusivo Mercedes Brabus Classe G da 300mila euro. Prodotto in pochissimi esemplari, il Mercedes Brabus Classe G si presenta come il fuoristrada più potente del mondo grazie ad un poderoso V12 in grado di sprigionare 900 CV.