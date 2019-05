Concept GLB: la nuova Stella dell’offensiva SUV

Al Salone di Shanghai ci sarà anche lei, la, che fa parte della grande offensiva suv della Casa. Britta Seeger, membro del Consiglio direttivo di Daimler AG e responsabile della Divisione Vendite di Mercedes-Benz Cars, ha dichiarato: “Ci siamo chiesti se, all’interno della nostra, ci fosse un posto libero tra GLA e GLC . Concept GLB è la nostra risposta. Con questo prototipo mostriamo le nostre idee per questo segmento. Concept GLB è un, dalle dimensioni assolutamente compatte. Che venga visto come una spaziosa familiare a sette posti o una versatile alternativa per il tempo libero, siamo certi che questo prototipo desterà molto interesse nei nostri clienti.”