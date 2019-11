La classifica delle dieci auto più vendute in Europa nel 2019

Il mercato auto in Europa non sta vivendo un ottimo momento per le vendite oggi, ci sono comunque dei veicoli che continuano a registrare un discreto successo. E se ad agosto Volkswagen Golf e Dacia Duster sono state le più vendute in assoluto, vediamo la classifica delle auto più distribuite in Europa da gennaio a agosto 2019.