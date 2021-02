Le 10 auto più vendute al mondo nel 2020

Il 2020 ha portato parecchi sconvolgimenti nel panorama automobilistico. Tra immatricolazioni crollate rispetto al 2019 prezzi dei nuovi modelli in aumento , c’è però un dato che si è discostato poco in confronto agli anni pre Covid-19: la classifica dellavendute al mondo. Stando ai dati pubblicati dal sito Focus2Move, la ‘top ten’ per nove decimi conferma gli stessi nomi, così come ribadisce la stessa primatista.