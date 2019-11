Le 10 auto con alimentazione GPL più vendute in Italia:

I dati dati raccolti e diffusi dall'UNRAE (Associazione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) testimoniano una leggera crescita nelle vendite della auto GPL in Italia. Nei primi dieci mesi del 2019, quello del GPL rappresenta il 7,2% del mercato automobilistico, mentre un anno fa il dato era fermo al 6.5%. In totale, da gennaio ad ottobre, sono 117591 le nuove auto alimentate a GPL immatricolate in Italia.