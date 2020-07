Le auto più economiche da comprare in tempo di crisi

Le conseguenze dell'emergenzasi ripercuotono anche sul mercato delle automobili, messo a dura prova dalla diffusione della pandemia. In questo periodo, per molte famiglie, comprare una nuova auto diventa un'impresa onerosa. Le Case automobilistiche, per superare la crisi, stanno attuando moltisul prezzo di listino per incoraggiare l'acquisto. A questi sconti si aggiungono diversi incentivi governativi e bonus rottamazione sempre molto graditi dai clienti. Ecco la classifica delle auto più economiche presenti sul mercato.