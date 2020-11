Nonostante il mercato delle automobili tenda sempre di più verso i modelli elettrici e ibridi plug-in, sono ancora in molti ad affidarsi a vetture, non a caso in testa alle classifiche di vendite dell'usato. Molti modelli, inoltre, sono stati inseriti nella lista delle auto da comprare con gli incentivi statali . Ecco la classifica delle cinque auto diesel con i consumi più bassi in circolazione.