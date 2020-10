Citroeni AMI, l’auto che si guida da 14 anni col patentino

Nei giorni scorsi a Milano siamo saliti a bordo della piccola Ami – 100% ëlectric: un quadriciclo leggero e pertanto accessibile senza la patente a punti. Può essere guidato a partire da 14 anni, con l’unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM (il patentino per motori inferiori a 50 cm3). Persone di tutte le fasce d’età possono lasciarsi sedurre da questo oggetto ideale per gli utilizzi di breve durata, urbani e periferici.