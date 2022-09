Citroën sorprende con la sua auto del futuro low-cost

Citroën è riuscita a immaginare una nuova concept car ambiziosa, il suo nome è Citroën Oli [all-ë], che possiamo definire come un vero e proprio manifesto che prende la forma di un concept senza precedenti e colmo di idee intelligenti per rivoluzionare lo status quo. Rappresenta un percorso verso una mobilità elettrica, ottimista e funzionale volta a migliorare la vita quotidiana di tutti nel prossimo futuro. Un veicolo nuovo, che va controcorrente rispetto alle tendenze dell'industria automobilistica di oggi, che propone soluzioni di trasporto elettrico per la famiglia sempre più pesanti, complesse e costose.