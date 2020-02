Citroen lancia Ami, la mobilità elettrica per tutti

Nel corso del Salone di Ginevra 2019 venne presentata come un "semplice" concept, da migliorare e perfezionare. Quest'anno, invece, la Citroen Ami era attesa al Salone elvetico nella sua versione definitiva. La cancellazione della kermesse ginevrina, però, ha fatto sì che il produttore francese non possa presentare (almeno per ora) la sua minicar elettrica pensata come alternativa alle bici e ai monopattini elettrici per la cosiddetta "mobilità last mile". Insomma, un veicolo per spostarsi nel traffico cittadino senza inquinare e in maniera anticonformista.