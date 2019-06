Il nuovo Suv Citroen C5 Aircross arriva in Italia

Nell'anno in cui Citroen festeggia i 100 anni della sua storia, la casa francese presenta Citroen C5 Aicross, il nuovo Suv che entra in un importante segmento di mercato in Italia. A gennaio sono già stati mille gli ordini per questa vettura che abbiamo provato in un test-drive che ci ha permesso di apprezzarne la guidabilità e le doti di comfort davvero uniche.