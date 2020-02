CITROEN C3 AIRCROSS: comfort e versatilità

Il SUV compatto dalla personalità decisa si distingue per il suo stile unico e l’ampia scelta di personalizzazioni, con 85 combinazioni per gli esterni e 5 diversi ambienti interni. Ispirato alle aspettative dei clienti, offre una modularità senza paragoni e un’abitabilità di riferimento per la categoria.