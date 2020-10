Citroen alla Milano Design City con uno spazio dedicato alla citycar Ami

Citroën crea la sorpresa alla Milano Design City con l’allestimento “TIME TO BE MY AMI”, un percorso immersivo alla scoperta di Ami -100% ëlectric, innovativo oggetto di mobilità urbana e 100% elettrico, accessibile a tutti, a partire da 14 anni.



Con Ami - 100% ëlectric, Citroën si adegua ai nuovi stili di consumo, per essere sempre più vicina alle esigenze dei suoi clienti e propone un approccio audace, rivoluzionario, assolutamente moderno anche nell’esperienza cliente.