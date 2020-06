Le cinque auto ibride per tutti: le più economiche sul mercato oggi

La tecnologia ibrida è sempre più apprezzata in Italia, si cercano delle motorizzazioni in grado di contenere l’inquinamento atmosferico. Per le auto elettriche non tutti sono ancora pronti e soprattutto i listini non sono proprio alla portata di chiunque. Le auto ibride sono maggiormente gettonate e oggi iniziano ad abbassarsi anche i prezzi. Ci sono cinque modelli che si posizionano sotto la soglia dei 20.000 euro e quindi accessibili quasi a tutti.