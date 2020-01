Chrysler Airflow, debutta a Las Vegas il nuovo concept Suv di FCA

Presso lo stand FCA del CES 2020 a Las Vegas si può guardare da vicino la concept car “Airflow vision“, una sorta di finestra sul futuro del gruppo e, in particolare, su quello di Fiat Chrysler.



Il veicolo, caratterizzato da un design scultoreo, è stato pensato per clienti con “stile di vita frenetico e un desidero innato per un’esperienza di viaggio di prima classe” e consentirà di avere “un’anticipazione sui mezzi di trasporto premium e sulla User Experience (UX) di prossima generazione“.



Ed è proprio il concetto di “user experience” che ha guidato designer e tecnici FCA nella progettazione di questa concept car. Per garantire il massimo livello di “usabilità”, sono stati inseriti all’interno del veicolo ben sei display: due al centro del cruscotto, uno dietro al volante, uno di fronte il sedile lato passeggero e gli ultimi due davanti ai passeggeri posteriori.



Resta da capire se Airflow Vision sia un'anteprima di un prossimo modello Chrysler o uno sguardo ai futuri elementi di design esterno e interno del marchio.