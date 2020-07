Bonus auto con rottamazione, alcuni tra i modelli più convenienti

Oltre ai modelli ibridi e elettrici, con incentivi fino a 10.000 euro in caso di rottamazione, il Governo ha deciso di aggiungere nuovi bonus anche per le auto Euro 6, per un totale di 3.500 euro: 2.000 euro dal concessionario e 1.500 dallo Stato in caso di rottamazione di una vettura con almeno 10 anni. Il bonus viene concesso per auto con emissioni di CO2 tra 61 e 110 g/km e con un prezzo massimo di 40.000 euro al netto dell'IVA. Senza rottamazione l’incentivo scende a 1.750 euro. Il nuovo pacchetto si somma all’Ecobonus, che ora per le auto con emissioni di CO2 inferiori a 20 g/km arriva fino a 10.000 euro in caso di rottamazione, aggiungendo 4.000 euro ai 6.000 euro già previsti.