BMW svela il suo nuovo SUV ad alte prestazioni

BMW M lancia la sua prima auto ad alte prestazioni elettrificata, in occasione del 50° anniversario. Un nuovo sistema ibrido plug-in che comprende un motore a benzina V8 e un motore elettrico estremamente potente, che conferisce alla BMW XM un'accattivante abilità dinamica. L’auto mixa il sistema di propulsione M HYBRID di nuova concezione, il design stravagante e gli interni di lusso che guardano al futuro per creare una nuova interpretazione del concetto di Sports Activity Vehicle (SAV) per il segmento ad alte prestazioni. Il design richiama la leggendaria auto sportiva a motore centrale. La produzione della BMW XM inizierà nello stabilimento di Spartanburg (USA) nel dicembre 2022, prima di arrivare nei concessionari di tutto il mondo nella primavera del 2023.