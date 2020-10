BMW Serie 4: ecco la nuova cabrio tedesca

La nuova generazione di Serie 4 debutta in versione cabriolet, con il tettuccio in tela che scompare in 18 secondi. Disponibile con motori a benzina e diesel, l’elemento di spicco dei modelli della nuova gamma BMW Serie 4 è l'accurato miglioramento delle loro capacità sportive.