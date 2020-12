Bentley Continental GT Pikes Peak, in consegna i 15 esemplari unici

I clienti di tutto il mondo hanno iniziato a ricevere la lorosi tratta di 15 straordinarie auto in special edition che celebrando la corsa da record di Bentley sul famoso percorso Pikes Peak in Colorado, USA . Edizione esclusiva già sold out, con acquirenti in quattro diversi continenti che testimoniano il fascino globale del pezzo. La Pikes Peak Limited Edition fa parte del nuovo portafoglio "Collection" di Bentley Mulliner ed è limitata a soli 15 veicoli, costruiti a mano nello stabilimento di Bentley a Crewe, in Inghilterra.