L’auto che è stata più venduta di Tesla in Cina

Numeri di vendita incredibili per questa piccola city car elettrica che, sembra incredibile, ma è riuscita a battere la Tesla Model 3, rivale di tutt’altro stampo, per quanto riguarda il successo sul mercato. Si tratta di una vettura da 17,4 cavalli, la microcar cinese Wuling Hong Guang Mini, che è stata l’elettrica più venduta in Cina durante il mese di agosto 2020, togliendo la corona alla berlina elettrica di Elon Musk.