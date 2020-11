Le auto più affidabili: la classifica che arriva dalla Germania

In Germania i TUV misurano le qualità costruttive delle auto in circolazione, sono dei veri e propri centri prova che appunto fanno queste analisi, sia su vetture moderne che su modelli più datata ma appunto ancora presenti sulle strade. Grazie a queste prove, i TUV ogni anno stilano una classifica delle auto più affidabili. Auto Bild ha pubblicato anche quest’anno il TUV Report 2021, ricordiamo che si tratta del parco circolante esclusivamente in Germania. Il valore di riferimento nella classifica è la Quota EM, il tasso di difetti significativi che varia da modello a modello, statisticamente in base al numero di auto controllate e alla gravità dei problemi riscontrati. La tendenza è positiva, le auto sono mediamente più affidabili col passare degli anni, vediamo le migliori da questo punto di vista.