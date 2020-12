Auto nuove: le novità per tutti in arrivo nel 2021

Dopo un 2020 da dimenticare e spedire rapidamente nel dimenticatoio, le case automobilistiche sperano che il 2021 sia l’anno del rilancio. Un anno che si preannuncia ricco di novità: le auto nuove pronte per il lancio dovrebbero essere oltre 100, per tutti i gusti e, soprattutto, per tutte le tasche. Novità legate, grosso modo, da una sola costante: l’alimentazione elettrica. Tutti i produttori, infatti, presentano nuovi modelli elettrificati (sia ibridi, sia full electric), segno che la strada verso l’addio ai motori termici è ormai tracciata. E, cosa da non sottovalutare, grazie ai nuovi ecoincentivi governativi sarà possibile comprare un’auto nuova con diverse migliaia di euro di sconto.