Quali auto nuove possono guidare i neopatentati

Trovare la giusta auto per un neopatentato è un'operazione meno semplice di quanto si possa immaginare. Non è infatti possibile recarsi presso un concessionario auto e scegliere il modello che si preferisce: il Codice della Strada prevede limiti per neopatentati ben precisi, che determinano la velocità massima che si può raggiungere e la potenza del veicolo. Nel dettaglio, chi ha la patente da meno di un anno non può guidare veicoli che abbiano una potenza specifica superiore ai 55 kW (75 CV) per tonnellata (tara), per tutti i veicoli di categoria M1 (destinati al trasporto persone con un massimo di 9 posti a sedere incluso il conducente) inoltre la potenza massima non può superare i 70 kW (95 cavalli). Una limitazione da tenere ben presente, dunque, quando ci si reca in un autoconcessionario alla ricerca della migliore auto per neopatentato.