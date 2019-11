Il futuro di Fiat, auto d’epoca e le news della settimana

Una nuova settimana molto intensa volge al termine e come sempre abbiamo cercato di darvi tutte le notizie più importanti e appetibili per il settore auto globale. Non è stata una settimana facile dal punto di vista del meteo, le piogge fitte hanno colpito molte zone d'Italia, e per questo ci sentiamo di consigliarvi di leggere di seguito alcuni consigli per la guida in queste condizioni, ma ci sono state anche tante news interessanti, vediamo insieme quelle principali.