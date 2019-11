Ferrari, Jeep e obbligo pneumatici invernali: le news della settimana

E anche un'altra settimana è passata, tante le notizie anche in questi giorni per il mondo dei motori, Innanzitutto si avvicina la stagione invernale e vogliamo ricordarvi tutto quello che è necessario sapere sulle gomme da neve e sulle catene a bordo, quindi non perdetevi i nostri consigli. Inoltre abbiamo parlato di due marchi molto importanti per FCA, Jeep e Ferrari, e di grandi novità del momento per loro. Infine, nonostante il mondo delle auto elettriche si stia espandendo sempre più, purtroppo abbiamo visto anche qualcuno fare un passo indietro. Scopriamolo insieme.