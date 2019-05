Le auto per neopatentati

I neopatentati possono guidare auto con potenza specifica massima di 55 KW per tonnellata o auto con potenza massima di 70 Kw, quindi 95 cavalli. Si ricorda che per i primi 3 anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 Km/h per le strade extraurbane principali.