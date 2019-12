Quali sono le auto elettriche più economiche del 2019

Le auto elettriche oggi si stanno espandendo sempre più anche se ancora ci sono molti limiti legati alla mobilità a zero emissioni. Innanzitutto, come ben sappiamo, nonostante l’impegno delle Case automobilistiche e degli enti, manca ancora un’ottima rete di infrastrutture e oltretutto i prezzi delle auto elettriche sono ancora un limite perché spesso elevati per l’italiano medio. Vediamo oggi quali sono le vetture a zero emissioni più economiche: Peugeot iOn Renault Zoe Smart Fourfour Smart Fortwo Volkswagen e-Up! Seat Mii Skoda Citygo