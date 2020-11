L’auto elettrica da meno di 6mila euro sbarca in Italia

Parliamo oggi del costruttore, Casa cinese che rivela ancora una volta la passione dei costruttori in Cina per la realizzazione di auto elettriche . Alcuni nuovi veicoli del brand arriveranno anche in Italia per la prima volta nei prossimi mesi. Il più particolare sarà, ed è nata già collaborando con il nostro Paese, infatti hanno contribuito alla sua realizzazione gli studenti del Politecnico di Torino.