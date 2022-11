, di cui abbiamo parlato spesso. La novità per il 2023 però sarà importante, visto che in genere la premiazione aveva luogo al Salone di Ginevra. Il prossimo anno però la kermesse non sarà più nella città svizzera e nemmeno a marzo – come di consueto. Possiamo assicurare però che il premio di Auto dell’Anno resterà in Europa.