Audi SQ7 e SQ8, prestazioni sopra la media: i prezzi

Da Ingolstadt arriva una novità destinata a far parecchio parlare di sé. In senso positivo, ovviamente. Il prossimo autunno arriveranno sul mercato europeo due SUV di fascia alta con motorizzazioni a benzina decisamente prestanti. Si tratta dell’Audi SQ7 e dell’Audi SQ8 che, nonostante la stazza, non hanno nulla da invidiare ad auto sportive più “snelle” e leggere. In accelerazione, ad esempio, fanno segnare tempi degni di auto da pista, promettendo di regalare emozioni molto forti a chi si trova al posto di guida.