La nuova Audi SQ2 arriva in Italia: ordini e prezzi

Dopo il successo fatto registrare dalla prima generazione, la seconda generazione dell’Audi SQ2 è disponibile per il preordine in Italia in una versione rivista sia esteticamente, sia meccanicamente. Il SUV compatto sportivo della casa di Ingolstad è caratterizzato da nuove soluzioni di design che ne accentuano ulteriormente il carattere grintoso. Ovviamente, non l’Audi SQ2 non è solo apparenza: grazie a un rinnovato sistema di propulsione e all’assetto sportivo, il SUV compatto dei Quattro Anelli scatta da 0 a 100 km/h in meno di cinque secondi. L’Audi SQ2 può essere preordinata già oggi nella rete degli showroom, ma sarà disponibile solo a partire da febbraio 2021, con un prezzo di listino a partire da 51.700 euro, fino ad arrivare ai 55.600 euro per la versione top di gamma.