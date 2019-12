Audi RS2 Avant, il pacchetto speciale 25° anniversario

Venticinque anni di performance, prestigio ed esclusività. Esattamente un quarto di secolo fa Audi lanciava la RS 2 Avant, capostipite della fortunatissima serie dei modelli sportivi ad altissime performance. Per celebrare questa ricorrenza, la casa dei quattro anelli ha lanciato un equipaggiamento esclusivo per la RS TT Coupé, RS4 Avant, RS5 Coupé, RS5 Sportback, RS6 Avant e RS7 Sportback. Un pacchetto che va a personalizzare tanto l'aspetto esterno, quanto gli interni del veicolo, conferendogli un aspetto ancora più aggressivo e sportivo del normale. I prezzi del pacchetto speciale 25° anniversario Audi RS partono dai 9.350 euro per l'Audi TT fino ad arrivare ai 14.500 euro per la RS 6 Avant e RS 7 Sportback.