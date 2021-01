All’asta il furgone del mitico telefilm A-Team

Insieme a Kit di Supercar, il furgone di A-Team è uno dei veicoli più iconici della storia della televisione. I fan della mitica serie tv degli anni '80 saranno in fibrillazione alla notizia che una copia del veicolo sta per essere venduta all'asta. Non si tratta di una replica, bensì di una delle 6 unità originali realizzate per il celebre telefilm.