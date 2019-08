Arriva il motore diesel per il Suv compatto più venduto in Italia

La Volkswagen T-Roc è stato il crossover più venduto in Italia in settembre e ottobre ed è il primo da gennaio tra quelli a benzina. La casa tedesca vuole fare il bis anche sul fronte diesel con il debutto in gamma dell'1.6 TDI da 115 Cv che si affianca al 2.0 TDI da 150 Cv.



Il T-Roc è un crossover che coniuga la forza di un SUV e il dinamismo di una compatta sportiva.