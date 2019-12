Al via gli ordini del nuovodi Peugeot : un modello molto atteso nel mercato italiano che andrà a completare la gamma degli sport utility della Casa francese. Il marchio del Leone compie un passo in avanti non solo per quanto riguarda design, tecnologia e piacere di guida, ma offre al guidatore una interpretazione in chiave moderna un'ed in grado di affrontare differenti esigenze di mobilità.