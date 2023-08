Alfa Romeo 33 Stradale: le immagini dell’edizione limitatissima

Alfa Romeo ha presentato nelle scorse ore la sua nuovissima e attesissima 33 Stradale, di cui abbiamo parlato parecchio nelle scorse settimane. La rinascita di un mito del passato, che i più grandi appassionati non vedevano l’ora di poter toccare con mano. Il modello sarà realizzato in sole 33 unità esclusive, che nascono grazie a un processo artigianale unico. Si tratta in particolare di una coupé a “due posti secchi”, che unisce heritage e futuro marchio.