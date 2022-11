Addio ai modelli che hanno fatto la storia

Con la transizione energetica in atto, sta cambiando il mondo delle automobili. I costruttori, per stare al passo con i tempi, devono fare spazio a nuovi progetti, abbandonando modelli che hanno scritto la storia. Sono diverse le auto destinate a sparire nei prossimi anni, alcune iconiche e presenti nei listini per alcuni decenni.