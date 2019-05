Addio al Fiat Fullback: il pick-up esce dal listino

Il Fiat Fullback uscirà di produzione. Il pick-up del marchio del Gruppo FCA, presentato nel novembre 2015, non ha avuto grande successo sul mercato e paga gli scarsi volumi di vendita. A comunicarlo è stato Richard Chamberlain, direttore di Fiat Professional, ad Auto Express: ''Una combinazione di fattori ha portato il Fullback a non essere più in vendita – le sue parole – I bassi volumi di vendita e l’imminente normativa sulle emissioni dei motori diesel Euro 6 hanno impedito a Fiat Professional di offrire ancora questo modello”.



Fiat Fullback risulta essere aggiornato ancora alla normativa Euro 6. I costi per l’aggiornamento della motorizzazione a quanto pare sembrano essere troppo alti rispetto alle vendite del pick-up. Il pick up era in commercio solo nei paesi EMEA dal 2015. L’auto è fabbricata in Thailandia nello stabilimento di Mitsubishi a Laem Chabang.