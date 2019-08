Eccola la nuova Volkswagen Touareg, le dimensioni sono aumentate, 4.87 m di lunghezza per 1.98 di larghezza. Bagaglio più grande con 810 l di capacità. Pesa 2.108 kg, ben un quintale in meno rispetto alla precedente Touareg, grazie alla nuova piattaforma MLB Evo in alluminio e acciai altoresistenziali.