Tesla Model S 2021, nuovi interni e volante a ‘cloche’

La Tesla Model S si aggiorna: le novità maggiori arrivano a bordo dove compare il grande schermo orizzontale touch da 17 pollici, in sostituzione del precedente posizionato verticalmente. Arriva anche un monitor lcd davanti al volante. Nuovo anche l'impianto audio a 22 speaker e dotato di riduzione del motore. La novità maggiore però arriva dal volante che divemnta una cloche in stile aereo.



Cambia anche il listino, ora i modelli più prestazionali diventano tutti "Plaid", Tri-Motor a trazione integrale. Plaid (119.990 euro) e Plaid+ (140.990 euro). Le carattaristiche di quest'ultima sono da urlo: 840 km di autonomia, 320 km/h di velocità massima, scatto da 0 a 100 in 2,1 secondi, grazie a 1.100 CV.