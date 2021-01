Skoda Enyaq, il nuovo Suv elettrico arriva in Italia

Con la commercializzazione del nuovo SUV ENYAQ iV, che partirà lunedì 25 gennaio in tutte le Concessionarie italiane, inizia per ŠKODA un nuovo e fondamentale capitolo della propria storia.



Il primo SUV 100% elettrico della Casa boema sarà proposto in Italia inizialmente nelle varianti 60 iV con batteria da 62 kWh e 80 iV con batteria da 82 kWh, a partire da 39.500 euro. Molto completa la dotazione di dispositivi per sicurezza attiva e connettività.