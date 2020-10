Renault Clio E-Tech Hybrid: col recupero energetico la batteria si ricarica “gratis”

Renault Clio si attesta ormai da anni come l'autovettura straniera di segmento B più venduta in Italia. L’attuale quinta generazione della Clio si presenta con l'innovativa motorizzazione E-Tech Full Hybrid, sintesi dell’esperienza di Renault nei veicoli elettrici e in Formula 1.



La Clio E-TECH Hybrid mostra la sua efficacia massima durante l’utilizzo cittadino. La capacità di rigenerare la batteria in fase di decelerazione e di frenata simile a quella dei veicoli elettrici è massimizzata dalla nuova modalità di guida B-Mode, che permette di incrementare ancora di più la rigenerazione energetica.



Il recupero energetico in frenata permette di ricaricare la batteria “gratis”, ma anche di evitare di usare i freni e quindi di consumarli. Dopo aver recuperato l’energia, la si può riutilizzare per far andare l’auto senza consumare neppure una goccia di benzina.