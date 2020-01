Porsche 911, ecco le nuove Carrera Coupé e Cabriolet

Porsche amplia la gamma, giunta all’ottava generazione, con la nuova 911 Carrera.



La nuova sportiva, che viene lanciata in versione Coupé e Cabriolet, monta un motore sei cilindri boxer biturbo da 3.0 litri che sviluppa 283 kW (385 CV) di potenza.



La Carrera è il modello d’ingresso della gamma 911 ed eroga 11 kW (15 CV) di potenza in più rispetto al suo predecessore.



In Italia, il prezzo di vendita della 911 carrera coupe parte da 108.139 euro e da 122.779 euro per la 911 carrera cabriolet.